Soğuk duş, alışılmışın dışında vücut sıcaklığı ya da vücut sıcaklığının altında bir ısıda suyla duş almaktır. Duş esnasında stres seviyeniz düşer, size daha fazla enerji verir ve ayrıca tansiyonunuz ve direnciniz için iyidir. Soğuk duşun sağlığa sayısız faydası vardır. Soğuk duş, bir tür termoterapidir. Taze ve canlı bir görünüm sağlar ve cildin yaşlanmasını engeller, cildinize iyi gelir. Hatta bazı kaynaklara göre kahverengi yağların yakılmasını sağlar. Nefes alma tekniklerini soğuk su eğitimi ile birleştirerek direncinizi güçlendirebilir ve kan dolaşımı üzerindeki olumlu etkilerini gözlemleyebilirsiniz.