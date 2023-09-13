Aynısafa bitkisinden hazırlanan kremler

Hemen her toprak cinsinde büyüyebilen 'Aynısafa çiçeği' yılın her ayı bulunabilir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde doğal olarak yetişmekle birlikte en sık Avrupa, Batı Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmektedir. Papatya, kasımpatı ve yakubotu ile aynı aileden olan bitkinin dalları 30-60 santim arası boylanabilir. İlkbahar aylarında çiçek açan aynısafanın kurutulmuş taçyaprakları çeşitli kültürlerde ilaç yapımında kullanılmaktadır. Aynısafa çiçeği yaprakları genellikle ağız yoluyla alınmaz, daha çok çiçek yaprakları ile hazırlanan kremler kesik, yanık tedavisinde harici olarak kullanılır.