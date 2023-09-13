Kilo vermek için ideal bir seçenektir

Böğürtlen yaprağının içerisindeki vitamin ve yüksek derecedeki antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici bir özelliğe sahip olması ile fayda yönünden olumlu etkisi olan bir bitki çayıdır. Böğürtlen yaprağından yapılan çay içerisine şeker eklenmeden tüketilmesi uygundur. Kilo vermek için böğürtlen yaprağı çayı ideal bir seçenektir. Tansiyonu dengeler. Göz sağlığı için olumlu etki yaratır. Mesanede oluşan taş ve kumları düşürür. Yorgunluk ve halsizlik için tercih edilebilecek içecekler arasındadır.