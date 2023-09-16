Robotik cerrahi operasyonuyla şifa buldu

Yaşadığı şikayetler sonucunda karın bölgesinde, vücudun ana damarlarını saran bir kitle tespit edilen Berna Sevinç (32) Özel Sağlık Hastanesi'nde gerçekleştirilen robotik cerrahi operasyonuyla sağlığına kavuştu. Tespit edilen kitlenin hayati organları ve damarları saran riskli bir bölgede bulunduğunu kaydeden Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna, ekip olarak 4 saat süren operasyonun sonunda kitlenin başarıyla temizlendiğini söyledi. Prof. Dr. Burak Turna, Berna Sevinç'in daha önce 5 farklı merkeze giderek ameliyat olmak istediğini, fakat operasyonun riskli olması nedeniyle kabul edilmediğini dile getirdi. Ekip olarak bu kitlenin robotik cerrahi yöntemiyle alınması görüşünü hastamıza bildirdik. Ben ve Üroloji Birimi Uzm. Op. Dr. Emir Akıncıoğlu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Özbakkaloğlu'ndan oluşan ekiple birlikte yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucunda 8 cm'lik kitleyi tamamen çıkarttık. Hiçbir hayati organ zarar görmedi ve kitleyi geride artık bir doku bırakmadan temizlemeyi başardık" diye konuştu. Dünyada ve ülkemizde bu operasyonu yapabilecek sayılı merkez arasında olduklarını dile getiren Turna, hastanın ameliyatın ardından birkaç gün içinde taburcu olduğunu da sözlerine ekledi.