Kuru erik ara öğünlerin kurtarıcısı

Çok sevilen bir meyve kurusu olan kuru erikte yüksek miktarda potasyum bulunuyor. Potasyum kalp sağlığını koruyan bir mineraldir. Gün içinde tüketilen besinlerden potasyum alarak kalp krizi riskini önleyip, kalp ritmini düzenleyebilirsiniz. Kuru erik ara öğünlerin ve ani acıkmaların kurtarıcısı olmaktadır. Kuru erik aynı zamanda mineral eksikliği olan saç sorunlarına da çare olur. Saçların kuru ve yıpranmış görünmesi demir eksikliğinden kaynaklanabilir. Bu durumu önlemek için demir miktarı yüksek olan kuru erikten tüketebilirsiniz.