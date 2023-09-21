Kızamık nedir, belirtileri nelerdir? Bulaşıcı mı?

Kızamık belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? Kızamık döküntüsü nasıl olur, nasıl bulaşır? İşte detaylar...
Kızamık belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? Kızamık döküntüsü nasıl olur, nasıl bulaşır? İşte detaylar...
KIZAMIK NEDİR?
Kızamık hastalığı çocukluk yaş grubunda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık hastalığına kızamık virüsü neden olur.
KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR?
İnsanlar bilinen tek kaynaktır. Hastalık, solunum yoluyla bulaşmaktadır.
Ateş, döküntü ile seyretmektedir.
Beraberinde öksürük,
Burun akıntısı
Halsizlik
Döküntü,
Gözde kızarıklık gibi belirtiler bulunabilir.
Kızamığın kesin tanısı laboratuvar doğrulamasıyla konur.
KIZAMIK NASIL BULAŞIR?
Daha önce kızamık geçirmemiş veya kızamık aşısı ile korunur hale gelmemiş birisi kızamık ile karşılaşırsa, neredeyse %100 hastalanır ve bu bir hasta ile karşılaşıldığında o hastalığı geçirme riskinin ve bulaştırıcılığın en yüksek olduğu hastalıklardan biridir.
Virüs, hava yollarındaki damlacıkların solunmasıyla ya da enfekte kişilerin burun ve boğaz salgılarının doğrudan ya da dolaylı olarak (bulaşmış nesneler aracılığıyla vb) temasıyla bulaşır. Bu özellikleri nedeni ile de toplum içerisinde çok kolay yayılır.
Dünya genelinde, her gün aşıya ulaşamayan, 380 çocuk kızamıktan ölmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından; gerçek vaka ve ölüm sayılarının bildirilen sayılardan yaklaşık 10-50 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.
KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN, KAÇ DOZ YAPILIR?
Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.
1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.