Yosun yağı nerelerde kullanılır? Ne işe yarar?

YOSUN YAĞI KULLANIMI VE FAYDALARI

Yosun yağı, su yosunundan elde edilir. Mineral ve vitamin açısından çok zengin olan yosun yağı, cilt üzerinde de çok faydalıdır. Son zamanlarda, adına daha sık rastladığımız yosun yağı, cildi sıkılaştırdığı, sarkan bölgeleri onardığı ve kilo verme ile hamilelik sonrası ciltte oluşan sorunları giderdiği için de dikkat çeken bir bitkisel yağdır. Çiçeksiz bitkilerin dibinde, suların yüzey bölümünde ya da diplerinde yosun bulunur. Bu su yosununun yağından ise şifalı bir bitki yağı olan yosun yağı elde edilir.

Mineral ve vitamin açısından oldukça zengin olan yosun yağı, vücut ve genel anlamda cilt için çok etkili faydalar sağlar. Oldukça etkin ve sağlık verici bir yağ olan yosun yağı, "moss oil" ismiyle de bilinir. Özellikle, soğuk sulardaki somon, uskumru ve ton balığı gibi balık türlerinde çok fazla fonksiyonel yağ asidi bulunur. Bu yağ asitleri omega-3, DHA ve EPA olarak da bilinir.