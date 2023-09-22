Yosun yağı nerelerde kullanılır? Ne işe yarar?

Yosun yağı yüzden tırnağa, saçtan ele kadar birçok kullanımı barındıran bitkisel bir yağ olarak bakım listelerinde yer alıyor. Peki yosun yağı ne işe yarıyor?
Yosun yağı yüzden tırnağa, saçtan ele kadar birçok kullanımı barındıran bitkisel bir yağ olarak bakım listelerinde yer alıyor. Peki yosun yağı ne işe yarıyor?
YOSUN YAĞI KULLANIMI VE FAYDALARI
Yosun yağı, su yosunundan elde edilir. Mineral ve vitamin açısından çok zengin olan yosun yağı, cilt üzerinde de çok faydalıdır. Son zamanlarda, adına daha sık rastladığımız yosun yağı, cildi sıkılaştırdığı, sarkan bölgeleri onardığı ve kilo verme ile hamilelik sonrası ciltte oluşan sorunları giderdiği için de dikkat çeken bir bitkisel yağdır. Çiçeksiz bitkilerin dibinde, suların yüzey bölümünde ya da diplerinde yosun bulunur. Bu su yosununun yağından ise şifalı bir bitki yağı olan yosun yağı elde edilir.
Mineral ve vitamin açısından oldukça zengin olan yosun yağı, vücut ve genel anlamda cilt için çok etkili faydalar sağlar. Oldukça etkin ve sağlık verici bir yağ olan yosun yağı, "moss oil" ismiyle de bilinir. Özellikle, soğuk sulardaki somon, uskumru ve ton balığı gibi balık türlerinde çok fazla fonksiyonel yağ asidi bulunur. Bu yağ asitleri omega-3, DHA ve EPA olarak da bilinir.
Ana özellikleri insanları kalp ve damar hastalıklarından korumak olan bu maddeler aynı zamanda kolesterolü de dengeleyip kan yağlarını kontrol altına alır. Bu asitler, bazı su yosunlarında da bulunmaktadır. Alg niteliği taşıyan "chlorella" isimli klorofilli sucul bitkilerde ise daha çoktur. Fonksiyonal yosun yağları, sağlıklı bir gelecek için en önemli hammadelerden biridir. Bu sebeple, balık çiftliklerinde kullanılan yemlere girdiğinde kültür balıklarının yağ içeriğinin de zenginleşmesine, et kalitelerinin yükselmesine yardım ederler. Bu anlamda, yosun yağı da, farklı formülleriyle fahiş fiyatlı kozmetik endüstrisinde önemli bileşenlerden biridir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen bazı yosun cinslerinin kapalı ortamlarda da nitelikli yağ üreteceği bilinmektedir. Bu konuda yapılan uluslararası araştırmalar devam etmektedir.
Güzellik ürünleri içinde sıkça rastladığımız bu mucizevi bitkisel yağ, cildi sıkılaştırmaktan sarkan bölgeleri düzeltmeye, kilo vermeye yardımcı olmaktan çatlakların giderilmesine dek pek çok sorunun çözümü niteliğindedir. Gözaltı torbalarını ve morluklarını da gideren yosun yağı, vücudun dinçleşip güzelleşmesi için kullanılan doğal ürünlerden biridir. Birçok güzellik ve estetik merkezi tarafından da tercih edilir.
Kendisini ve etkisini daha ilk kullanımdan itibaren fark ettirecek olan yosun yağının bilinen bir yan etkisi yoktur. Yalnızca, ilk uygulamada bir sıcaklık ve yanma hissi verebilir. Bunun da kullanılan dozla ilgisi olabilir. Durulama sonrası yüzünüzdeki değişikliği hemen fark edebilirsiniz. Etkisini görmek için, diğer birçok bitkisel yağda da olduğu gibi düzenli kullanım gerekir. Yeni kesilmiş çim gibi kokan yosun yağı, hem faydalarıyla hem de kokusuyla rahatlatıcı niteliktedir.
YOSUN YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Vitamin zenginidir. Özellikle A, B, C ve E vitamini çok fazladır.
Aynı zamanda mineral zenginidir. Bol miktarda magnezyum, kalsiyum, çinko içerir.
Saç köklerini güçlendirir. Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardım eder.
Saç dökülmesini azaltır. Kopmaların, dökülmelerin ve kırılmaların önüne geçer.
Tırnaklar için de çok etkili bir bakım niteliğindedir.
Vücuttaki zehirli maddelerin atılmasına yardımcı olur.
Kan dolaşımını buna bağlı olarak da metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede zayıflamaya yardım eder.
Vücudun nem dengesini korur.
Enzimleri çalıştırır.
Tiroid hormonundaki dengesizlikleri engeller.
Meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.
Vücudun asit baz dengesini korur.
Kemikleri güçlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Doğal bir antiinflamatuardır.
Doğal bir diüretiktir.