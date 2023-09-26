Vitamin deposu brokoli ile dinç kalabilirsiniz

Brokoli, diyet lifi ve triptofan gibi proteinler açısından oldukça zengindir. Ayrıca A vitamini, beta-karoten, lutein zeaksantin, tiamin, riboflavin, niasin ve pantotenik asit içerir. Bununla birlikte, B6 vitamini, folat (B9 vitamini), C vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve K vitaminini, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum, selenyum, krom, kolin, manganez ve fosfor bulunur. Aynı zamanda sağlıklı omega-3 yağ asitlerine sahiptir. Brokolinin sahip olduğu bu faydalar sayesinde, vücudunuz dinç kalırken, bağışıklık sisteminiz de zarar görmeyecektir.