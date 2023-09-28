Kaya koruğu nedir? Kaya koruğunun faydaları neler?

KAYA KORUĞU NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Kaya Koruğu salata, meze, turşu veya sos olarak tüketilebildiği gibi krem yapılarak da cilt üzerine sürülebilir. Ekşi ve tuzlu bir lezzete sahip olan bu bitki türü, balık yemeklerinin yanında meze olarak sofralara lezzet katar.

Zeytinyağlı ve sarımsak ile harmanlanan salata, tadı sayesinde kendisine hayran bırakır. Dereotu, maydanoz ve limon ile birlikte karıştırılır. Baharatlı bir tadı olan bu bitki, hemen her yemeğin yanına yakışır.

Salamurası yapılan kaya koruğu turşusu, özellikle Anamur ve Silifke'de yerel halkın sofralarında önemli bir rol oynar. Turşu ile benzerlik gösteren salamura, lezzetli bir tarif olarak tüketilir.