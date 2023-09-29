Avrupa’ya göre 10 yaş daha genç kalp hastası oluyoruz

İEÜ Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Altın, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde sağlıklı kalp için önerilerde bulundu. Türkiye'nin, Avrupa'ya göre 10 yaş daha genç kalp hastası olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Altın, "Bu durumun genetik dışındaki başlıca nedenleri; sağlıksız beslenmek, fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz yaşam denilen sedanter yaşam tarzı, tütün ve tütün mamulleri kullanımının yüksek olmasıdır. Özellikle erkekler 40'lı yaşlardan itibaren, kadınlar da 50'li yaşlardan itibaren rutin kontrollerini yaptırmalı. Ancak kalp hastalığını ileri yaş hastalığı olarak görmemek gerekiyor. Genç yaşlarda da çoklu risk faktörleri varlığında rastladığımız bir hastalıktır" diye konuştu.

KALBİMİZE İYİ BAKMALIYIZ

Kalbin, insanları hayatta tutan en önemli organ olduğunu kaydeden Doç. Dr. Altın, şu tavsiyelerde bulundu: "Kalbimize iyi bakmamız gerekiyor. Öncelikle sağlıklı beslenmeli. Zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz tipi beslenme, kalp için yararlıdır. Haftada 5 gün 45 dakika tempolu yürüyüş ya da yüzmek gerekir. Kalp sağlığı için tütün ve tütün mamullerinden uzak durmak, fazla kilolardan kurtulmak önemli. Kolesterol, tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini aksatmamalıyız. Eğer değerler yüksekse tedavilerini almalıyız. Aksi takdirde bu bize ilerleyen zamanlarda kalp hastalığı olarak dönebilir."

EN TİPİK BULGU GÖĞÜSTE BASKI

Kalp hastalığının bazen hiç belirti göstermeyip ani ölümle bile sonuçlanabildiğini ifade eden Doç. Dr. Altın, "Bu yüzden mutlaka rutin check-up yaptırılmasını öneriyorum. Kalp hastalığının en tipik bulgusu, genellikle yürürken baskı şeklinde göğüs ağrısıdır. Dolayısıyla herkese yürüyüş tavsiye ederim ve göğüste böyle bir ağrı hissediyorsanız bir an evvel bir kardiyoloji uzmanına görünmelisiniz. Bunun dışında çarpıntı, nefes darlığı, sol kola yayılan ağrı gibi şikâyetler de olabilir" sözlerine yer verdi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Altın, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'ne özel "Kalbimizi sevelim, çünkü içinde sevdiklerimiz var" mesajını verdi.