Saç ekiminde hangi tekniği tercih etmeliyim? DHİ ve MicroFUE

Yasemin Gülgör Klinik Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör saç ekimi yaptıracak kişilerin hangi tekniği tercih etmeleri gerektiği konusunda çok fazla soru sorduğunu söyledi. Saç ekiminde kullanılacak tekniğin yapılacak incelemenin ardından ekimi yapacak ekibin karar vermesinin daha doğru olduğunu söyleyen Yasemin Gülgör, "Profesyonel ve tecrübeli bir ekiple çalışıyorsanız sizin için en uygun tekniği belirleyecektir" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Saç ekiminin kişiye özel olarak planlanan cerrahi bir işlem olduğunu söyleyen Yasemin Gülgör, "Hastalar bize DHİ tekniği mi yoksa microFUE tekniğini mi kullandığımızı sıkça sormaktadır. Biz saç ekimi yaptıracak kişinin ekim yapılacak bölgesini, saç tipini, kıl kökünü inceledikten ve ihtyaçlarını dinledikten sonra kendisine özel en uygun tedavi planlamasını yapıyoruz" dedi.

DHİ, KÜÇÜK ALANLAR İÇİN

DHİ tekniğinde alınabilecek maksimum greft sayısının çok az olduğunu söyleyen Yasemin Gülgör, "Bu teknik özellikle yara izi, dikiş izlerinde, bozuk para büyüklüğündeki alanlarda, şakaklarda ve çok az açık alanlarda kullanılmaktadır. Fakat geniş alanlarda yani yüksek greft sayısı çalışılması gereken alanlarda DHİ tekniği kullanmak ciddi sorunlar yaratabilir" diye konuştu.

GENİŞ ALANLAR İÇİN: MICROFUE

MicroFUE tekniğinin daha geniş alanlarda ve daha fazla greft ekimi yapılacak operasyonlarda kullanıldığını söyleyen Gülgör, " Bu teknikte saç kökleri tek tek çıkarılıp sonra alıcının bölgesine ekilmesini içerir. Genellikle bir mikromotor veya manuel alet kullanılır. Saç ekimi operasyonu bir sağlık kuruluşunda, alanında tecrübeli sağlık personelleri tarafından yapılmalıdır. FUE yöntemi saç problemini tek seansta tedavi ederek yüksek oranda memnuniyet sağlamaktadır. FUE yönteminde saç transferini sağlayan kişi derinliği, sıklığı ve açıyı vererek doğal görünüm sağlamaktadır. Yeni gelişen yöntemlerden biri olan mikro FUE ile saç ekimi şu anda bu alandaki en fazla uygulanan tekniklerden biridir. Aynı seans içinde binlerce saç greftinin transferine imkan sağlamaktadır. Alım işlemi, alınacak sayıya ve hastaya göre 2,5-3,5 saat sürer.. Mikro Fue saç ekimi, saç dökülmesi yaşayan kişilerin doğal görünümüne kavuşmasını sağlayan, bir saç ekimi yöntemidir. Mikro FUE tekniği saç köklerinin (greft) yoğun olduğu ense bölgesinden veya vücudun diğer bir bölümünden alınıp saç kaybı olan bölgeye transfer edilmesi yoluyla uygulanır" diye konuştu.

GREFT SAYISI VERMEK DOĞRU DEĞİL

Saç muayenesi sonucu söylenen greft sayısı hakkındaki rakamların dikkate alınmaması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, " Greft sayısı hastadan hastaya ve ekim yapılacak bölgeye göre değişebilir. Ekim öncesi de greft sayısı vermek doğru değildir. Greft sayısı, kişinin saç dökülmesinin şiddeti, tedavi edilecek alanın büyüklüğü ve istenen saç yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Aslında bu işin doğrusu kullanılabilecek maksimum sayıda greftin ekim yapılmasıdır. Amaç, doğal ve dengeli bir saç çizgisi ve yoğunluk elde etmek olmalıdır" ifadelerinde bulundu.