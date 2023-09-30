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Haberler Sağlık Sepsis, beş ölümden birinin sebebi oluyor

Sepsis, beş ölümden birinin sebebi oluyor

HABER MERKEZİ
Sepsis, beş ölümden birinin sebebi oluyor
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre Sepsis adıyla bilinen kan zehirlenmesi beş ölümden birinin sebebi. Prof. Dr. İsmail Demirel bu konuyla ilgili olarak sepsisin gerek yoğun bakım disiplininin gerekse enfeksiyon hastalıkları disiplini uzmanlarının üzerinde tüm sağlık çalışanlarının mücadele ettiği bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Demirel, hastane mortalitesinin bir numaralı sebebinin sepsis olduğunu aynı zamanda sepsisin dünya üzerinde her beş ölümden birinin sebebi olduğunu ifade etti. Dr. Öğretim Üyesi Türkkan Öztürk Kaygusuz ise sepsisin, yetişkin ve çocukların hastalığı olduğunuancak yaşlı, bebek, hamile bireylerde veya kanser, kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olan kişilerde riskin daha yüksek olduğunu dile getirdi.
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