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Haberler Sağlık Kuşadası’nda bir yunus ölüsü görüldü

Kuşadası’nda bir yunus ölüsü görüldü

RAMAZAN AYDEMİR
Kuşadası’nda bir yunus ölüsü görüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yok olma tehdidi altında olan Tırtak türü bir yunus, ölü olarak karaya vurdu. Karaova Mahallesi Long Beach Sahili'nde

ölü bir yunusun karaya vurduğunu fark eden vatandaşlar durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. Yapılan incelemelerde yunusun tehlike altındaki tırtak türü 1.67 metre boyundaki dişi bir yunus olduğu belirlendi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaptığımız incelemeler sonucunda muhtemelen trol ve gırgır ağlarına takılıp nefes almak için yukarı çıkamadığından boğularak öldüğünü düşünüyoruz. Bu hayvanların yaşaması lazım, mutlaka korumamız gerek" dedi.

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