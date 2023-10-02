Yeni sensör ile gıda zehirlenmesi önlenecek

Araştırmacılar, gıdaların tazeliğini cep telefonundaki bir uygulama ile anında gösterebilecek bir sensör geliştirdi. Dr. Levent Beker ve Dr. Emin İstif'in ekibiyle yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından da yaklaşık 500 bin TL'lik iki ayrı fon ile desteklediği sensörle ilgili çalışmanın makalesi, dünyanın en önemli bilim dergilerinden Nature'da da yer aldı.

PROJE LİTERATÜRDE İLK

Buna göre et, tavuk, balık gibi ürünlerin paketinin içine yerleştirilen yaklaşık 50 kuruş büyüklüğündeki minik bir çip üzerinde yer alan sensör, cep telefonu tarafından da algılanıyor ve telefona yüklenen bir uygulama ile tek bir tuşa basarak etin tüketim açısından tehlikeli olup olmadığı saniyeler içinde anlaşılabiliyor. TÜBİTAK destekli projeyle ilgili Dr. Levent Beker, "Bu konuda pek çok farklı alanda cihazlar geliştirmek üzere çalışmalarımız var. Besinlerdeki bozulmayı algılayacak cihazımız ise gerçek hayata ulaşmaya en yakın durumdaki çalışmamız. Bu cihaz besinlerin üzerine takıldığında, bozulup bozulmadığını anlayabiliyoruz" dedi. Dr. İstif ise bu konseptin bazı özellikleriyle dünyada ilk olduğunu kaydetti: "Sensör bozulmanın daha başlangıcı itibarıyla bunu algılayabiliyor. Burada sensörün en önemli noktası, geliştirilen konsept bu alanda ilk defa gerçekleştiriliyor. Ayrıca elektronik mekanizması da literatürde ilk kez yer aldı."