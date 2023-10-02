Zayıf boyun kasları ağrılara sebep oluyor

Boyun ve ense kökü ağrısı birçok farklı nedenden kaynaklanabildiği gibi boyun ağrısı başka rahatsızlıklara da neden olabilir. Uzun süre masa başında oturmak, özellikle kasları hafifçe gerilmiş pozisyonlarda durmak, boyun veya omuz bölgelerinde ağrı, ensede ağrı ve sertlik ve bazen de baş ağrısına sebep olabilir. Başınızı boynunuza doğru eğmeyi içeren aktiviteler de boyun bölgesinde kas sorunları oluşturabilir. Bunlar; tavanı boyamak, yarış bisikleti sürmek veya kafanız sabit bir pozisyondayken kurbağalama yüzmek gibi belirli spor türlerinden kaynaklanabilir. Bunların yanı sıra boyundaki kaslar ve bağlar omurgayı da destekler. Yaşımız ilerledikçe servikal omurgada çeşitli aşınma ve yıpranma belirtileri ortaya çıkar. Servikal omurgadaki yıpranmaya bağlı olarak gelişen boyun ağrısı; kemiklere, kaslara, disklere veya bağlara zarar verebilir. Bunları yaşamamak için de düzenli boyun egzersizleri yapmanız faydalı olacaktır.