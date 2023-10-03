‘Da Vinci Robotik Cerrahi’ Ekol Hastanesi’ndeki ameliyatlarda kullanılıyor

Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, kulak burun boğaz cerrahileri başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilen Da Vinci Robotik Cerrahi teknolojisini Ekol Hastanesi bünyesinde hastalarının hizmetine sunduklarını söyledi. Da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan ameliyatların hastanede daha az kalış süresi başta olmak üzere hastalara birçok kolaylık sağladığını belirten Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Hastanesi olarak her geçen gün hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesindeyiz. Bu anlamda hem hastalarımıza hem hekimlerimize cerrahi operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak olan Da Vinci Robotik Cerrahiyi hastanemize getirerek kullanıma sunmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

PROSTAT KANSERLERİNDE DA VİNCİ ROBOTİK CERRAHİ

EKOL Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Şimşir, prostat kanseri tedavisinde de kullanılan Da Vinci Robotik Cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere büyük kolaylıklar sağladığını söyledi. Ameliyattan sonra kanserli hücre bırakılmamalı: Prostatın anatomik olarak yerleşimi, bir kuyunun dibi gibi düşünebiliriz. Ulaşılması çok zor olan bir yerde bulunan prostata Da Vinci Robotik Cerrahi ile daha kolay ulaşılabiliyor ve prostatın bir bütün olarak çıkarılmasına olanak sağlıyor. İdrar kaçırmanın olmaması sağlanmalı: Açık cerrahiden sonra idrar kaçırma üç ay kadar devam etse de Da Vinci Robotik Cerrahide bu süre çok daha az oluyor.

DA VİNCİ ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI

DA VİNCİ Robotik Cerrahinin hem hasta hem hekim açısından açık cerrahiye göre daha konforlu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Adnan Şimşir, "Da Vinci Robotik Cerrahi on altı kat büyütme ve 540 derece açıyla hareket kabiliyetiyle gerçekleşmektedir. Yaş kısıtlaması olmadan uygun hastalarda kullanılabiliyor. Ameliyat sonrası iyileşme dönemine baktığımızda açık cerrahiye göre daha hızlı olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.