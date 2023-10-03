Vücudumuzun direnci için vitamin takviyesi şarttır

Kışın soğuk algınlığına yakalanmamak için C vitamini önemlidir. Halsizlik ve güçsüzlük durumlarıyla karşı karşıya iseniz B vitamini takviyesi almak faydalı olabilir. Kemik sağlığınızı koruyarak sağlam bir vücut elde etmek için K vitamini takviyesi gerekir. Geçiş mevsiminde ve kışın vitamin takviyesi konusunda A ve E vitamini gereklidir. Bunlara ek olarak çinko takviyesiyle hastalıklara karşı güçlü bir bağışıklık oluşturabilirsiniz. Güneş en büyük D vitamini kaynağıdır. Ancak kış mevsiminde güneşle temasınız büyük oranda azalır. D vitamini eksikliği ise halsizlik, ağızda yara oluşumu, soğuk algınlığı gibi olumsuz durumları meydana getirir.