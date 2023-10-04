Anne sütü çocukları koruyor

Uzmanlar, 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası vesilesiyle bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için ihtiyaç duydukları besinleri sağlamanın en ideal yolunun emzirme olduğunu, anne sütünün bebek beslenmesinde altın standart olarak kabul edildiğini dile getirdi.

ÇEVRECİ BİR ÜRÜNDÜR

Benzersiz içeriği sayesinde anne sütünün yaşamın ilk altı ayında tüm beslenme ve fizyolojik gereksinmelerini tek başına karşılayabildiğine dikkat çeken Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, "Şimdiye kadar bu yararlı özellikler hiçbir besinde tespit edilememiştir. Anne sütünün faydaları sadece alındığı dönemde değil hayat boyu görülmektedir. Hediyelerin en büyüğü anne sütüdür" dedi. Anne sütü alan bebeklerde enfeksiyon hastalıkları, diyabet, obezite, kanser, alerjik ve kronik enflamatuar hastalıklarının anne sütü almayanlara oranla daha az görüldüğünü belirten Dr. Kuşku anne sütü almayan bebeklerin anne sütü alanlara göre bir yaşa kadar olan ölüm olasılığının 14 kat fazla olduğunu söyledi. Uzman Dr. Kuşku, "Emziren annelerde doğum sonrası kanamaların, osteoporozun, meme ve over (yumurtalık) kanserlerinin daha az görüldüğü ve daha huzurlu oldukları kanıtlanmıştır. Anne sütü olmadığı durumlarda aile için birçok ek gider oluşmaktadır. Anne sütünün atığı olmadığından çevreci bir üründür" diye konuştu.