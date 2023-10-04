Sağlıklı bir yaşam için su tüketin

Gün içerisinde yetişkin bir insanın ne kadar su tüketmesi gerektiğinin bilinmesi önemlidir. Çünkü kişiler yeterli su içmenin önemini anlarsa, o kadar çok insanın sağlığına katkı sağlanmış olur. Vücut için en zarar verici durumlardan birisi susuz kalmaktır. Günlük içilmesi gereken su miktarına geçmeden faydalarını bilmelisiniz: Öncelikle böbreklerin susuz kalması önlenir, yorgunluğu azaltır, kan basıncının normalleştirilmesine destek olur, vücut ısısının düzenlenmesine yardımcıdır, kilo kaybına destek olur, sindirime yardım eder, toksinleri uzaklaştırır ve cildi de iyileştirir. Bu sebeple gün içerisinde su tüketimi son derece önemlidir. Ortalama 8 bardak su içilmesi gerekir. Aynı zamanda su ihtiyacınızı da meyve sularından ya da içeceklerden alamazsınız. Hiçbir şeyin suyun yerini tutamayacağını bilmelisiniz. Gün içinde ne kadar su tüketmeniz gerektiğini bilerek daha sağlıklı olabilirsiniz.