Medicana Sağlık Grubu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, 30 Yıllık Başarı Hikayesini Anlattı

30 yılı aşkın tecrübesiyle ve Türkiye'nin yedi iline sağlık hizmeti sunan Medicana Sağlık Grubu, 15'inci hastanesi Medicana Ataköy'ü hizmete açmasının ardından yeni yatırımları için de gün sayıyor. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, 30 yıllık başarı hikayesini anlattı.

"YAKLAŞIK 35 YILDIR SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN İÇERİSİNDEYİM"

Diş hekimi olarak görev yaptığı yıllarda yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini belirten Bozkurt, herkes için erişilebilir sağlık hizmeti sunma anlayışının bu dönemden geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yaklaşık 35 yıldır sağlık sektörünün içerisindeyim. Diş hekimi olarak adım attığım sağlık sektöründe birkaç doktor arkadaş bir araya gelerek bu sektörde yönetici olarak çalışmalar yaptık. Bunun ardından edindiğimiz tecrübeyle ilk hastanemizi açtık. Türkiye'de sağlık turizminin geleceğini öngörerek ve uluslararası bir marka olabileceğimizi düşünerek ismimizi Medicana olarak belirledik. 1992 yılından bu yana modern tıbbın son imkânlarını sunarak hastalarımıza hizmet veriyoruz. Türkiye'nin yedi ilinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa'da yer alan hastanelerimizle uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunuyoruz."

"HASTANE SAYIMIZ 17'YE ÇIKACAK"

Dr. Bozkurt, Medicana Hastaneleri'nin kuruluş hikayesini ise şöyle özetledi:

"1992'de Beşyüzevler'deki ilk hastanenin ardından Avcılar'ı, sonra Çamlıca'yı açtık. Bahçelievler ve Haznedar'ın ardından Medicana International İstanbul Hastanesi olarak Beylikdüzü'ndeki hastanemizi sektöre kazandırdık. Daha sonra İstanbul dışına çıkmaya karar vererek Ankara'ya gittik. Ankara'nın ardından Samsun, Konya ve Sivas'ı açtık. Sonrasında yeniden İstanbul'a dönerek Kızıltoprak'taki hastanemizi açtık. Sırasıyla Bursa ve İzmir'i açmamızın ardından Ataşehir'deki hastanemiz faaliyete başladı. Yine 2022 yılında ise İzmir Çeşme'deki Medicana Çeşme'yi hizmete açtık. Eylül 2023'te 15'inci hastanemiz olan Medicana Ataköy Hastanemizi sağlık sektörüne kazandırdık. Çok yakında ise Zincirlikuyu'yu açıyoruz. İlk yurt dışı yatırımımızı da Bosna'ya yapıyoruz. Çalışmaları devam ediyor. Zincirlikuyu ve Bosna yatırımlarımızla birlikte hastane sayımız 17'ye çıkacak."

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