Gerçek mandıra filozofu Milas’ta

Kendi halinde bir gezgin olan Hasan Seyis, pedallarını Milas'ın tozlu yollarına çevirdi. 60 yıllık bir bisikletle, bin 200 kilometrelik uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından, 17 gün süren bir serüvenin hikayesini taşıyan bu 59 yaşındaki Trabzonlu gezgin, insanların yüzlerine gülücükler saçarken, içlerinde bir parça merak da bırakıyor. Hasan Seyis, gerçek bir 'Mandıra Filozofu' olarak biliniyor ve son durağı da Milas oldu. Yanında getirdiği rengarenk el yapımı bileklikleri satarak yol masraflarını karşılayan Seyis, "40 senedir Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Benim evim gittiğim yollar ve bisikletim. Milas'ın ardından Bodrum'a pedal basacağım" dedi.