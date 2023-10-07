Göz kuruluğu vakaları sıklaşıyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji görülebildiğini söyledi. Pandemi döneminde çocuklar başta olmak üzere; her yaştan insanın ekranda kalma sürelerinin yükseldiğini ve uzun bilgisayar kullanımının da göz kuruluğunu artıran önemli etkenler arasında yer aldığını hatırlatan Kahraman, "Göz kuruluğundan kaynaklanan batma, yanma, yorgunluk, aniden sulanma gibi şikayetlerle başvuran hastalar için, gözyaşı ritmini artırıcı damlalar ve gözyaşı kanallarına tıkaç koyma yöntemlerinden oluşan bir tedavi uyguluyoruz" dedi. Op. Dr. Kahraman şu bilgileri verdi: "Salgın nedeniyle, evde çalışma ve online eğitimler, teknolojik cihazlarda günlük geçirilen zaman ciddi oranda yükseldi. Bu da göz kuruluğu ve diğer göz rahatsızlıklarının görülme sıklığını artırdı. Uzun saatler bilgisayar ya da telefon ekranına bakarak çalışanların da ara vermeleri gerekiyor. Çalışmaya mola verildiğinde, dijital cihazları kullanmaktan kaçınılması önemli. Bu süreyi temiz hava alınabilecek bahçe ve balkon gibi bir yerde geçirmekte fayda var."