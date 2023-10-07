Kreşte üzerine dolap düştü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki özel bir anaokulunda eğitim gören 3 yaşındaki Ç. G., üzerine dolap düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan anaokulu ekipler tarafından mühürlendi. Olay, Zeybek Mahallesi'ndeki bir özel anaokulunda meydana geldi. Ailesi tarafından sabah anaokuluna bırakılan Ç. G.nin üzerine arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada ahşap dolap düştü. Dolabın altında kalan küçük çocuk, kanlar içerisinde kaldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.