8 kadından 1’i meme kanseri

Her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalandığını vurgulayan uzmanlar muayene olmanın önemine dikkat çekti.

MAMOGRAFİ ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, "Maalesef her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor. Üstelik bu oranı değiştirebilecek, azaltabilecek bir tedavi yöntemi de maalesef yok. Bu nedenle meme kanserini erken yakalayabilmek önemli. Tarama yöntemleri içerisinde mutlaka her kadının kendi kendini muayene etmesi önemlidir. Her kadın 16 yaşından itibaren kendi kendini muayene etmeye başlamalı. Bu muayeneyi her ay adet kanaması bittikten 3-4 gün sonra yapmalıdır" dedi. Meme kanseri veya meme hastalıklarında sadece kişinin kendi muayenesi veya doktor muayenesinin yeterli olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Nursal, "Meme hastalıklarının tanınması için çeşitli görüntüleme yöntemleri bulunmaktadır. Mamografi tarama testlerinin en önemlilerinden biri. 40 yaşından 50 yaşına kadar her kadının iki yılda bir, 50 yaşından 70 yaşına kadar da her yıl mamografi yaptırmasını öneriyoruz. Mamografinin temel mantığı x ışınlarının meme dokusuna yönlendirilerek elde edilen görüntünün değerlendirilmesidir. Mamografinin mikrokalsifikasyon dediğimiz kireçlenmeleri çok iyi gösterdiği, kitleleri çok iyi ayırt ettiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.