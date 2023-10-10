Anoreksiya nedir? Anoreksiya belirtileri nelerdir?

Aynı şekilde yediği her şeyin kalorisini kontrol eder. Hastalık başlangıcı sırasında ise en büyük tehlike doğruluğu belli olmayan diyetlerdir. Kişi her gördüğü diyeti uygulamak ister ve hızla kilo kaybeder. İstenilerek yenilen bir tatlı ya da bir yemek daha sonra anoreksiya hastası bireyi rahatsız eder ve kişi yediği yemeği kusmaya çalışır.

Kişinin arkadaş ortamında da kendini şişman görmesi daha sonra herkesten daha fit bir vücuda sahip olsa da kendini kötü hissettiği ilk andan çıkamama durumu, onu anoreksiyaya götüren unsurlardandır. Anoreksiya hastalarındaki fizyolojik dengesizler ise şöyle özetlenebilir: Tuz - su dengesinin karmaşık hale gelmesi, kansızlık, enzimlerin yükselmesi, kadınlarda ostrojen kadınlık hormonunun azalması, cinsel isteksizlik, erkeklerde testesteron erkeklik hormonunun düşmesi, kalp ritminde düzensizlik.