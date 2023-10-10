Anoreksiya nedir? Anoreksiya belirtileri nelerdir?

Göz önünde bulunan isimler, mankenler, şarkıcılar ve dış görünüşüne normal bir insandan daha çok dikkat eden kadınlar anoreksiya olmaya çok müsaittir. Bu durumu İrem Derici, Rachel Zoe ve Jessica Hart örneklerinde görebiliriz. İrem Derici başarılı bir şarkıcıyken anoreksiya hastalığına yakalandı ve uzun süre yoğun bakımda kaldı. Derici; yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaşadığı pişmanlığı da teker teker anlatmıştı. Jessica Hart da zayıflık takıntısı olan bir manken; Rachel Zoe ise zayıf olmaya kafayı takan ünlülerden... Ünlü tasarımcı hayatını kalori hesaplarına göre yaşıyor.
ANOREKSİYA TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Anoreksiya hastalığı bireysel bazlı ve psikolojik bir rahatsızlık olduğu için çözümü de yine sosyalleşmek ve psikolojinin sağlam temeller üzerine kurulmasından geçer. Tabi ki ilaç tedavileri de kişiye yardımcı olmaktadır fakat kişisel terapiler anoreksiya hastalığını atlatmak isteyen bireylerin en büyük tedavisidir. Bu süreçte mutlaka hasta yakınlarına da büyük iş düşmektedir, bireyi yaşadığı psikolojik buhranlardan kurtarma, mantıklı açıklamalar yapma hasta yakınlarına düşen en önemli görevlerdendir. Kişi hastalığı atlatsa da unutulmamalıdır ki özel hayatındaki çalkantılar ve problemler uzun zaman sonra aynı problemleri yaşamasına neden olur.