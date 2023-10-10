Beyincik sarkmasının farklı tipleri de bulunuyor

Uzmanlar, beyincik sarkmasının hiçbir doğumsal anomali bulunmaksızın görülen tiplerinin de olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ali Dalgıç, beyincik sarkması hakkında bilgi verdi. Hastalığının doğumsal gelişim süreciyle ilişkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Dalgıç, beyincik sarkmasının, beyin omurilik sıvısının geçişinde aksamalara neden olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Dalgıç yakınmalara neden olan süreci anlattı: "Kafatası boşluğu ve omurilik kanalı, foramen magnum aracılığı ile birbirine bağlantılı boşluklardır. Beyin ve omurilik, bu boşlukların içinde bulunan beyin ve omurilik sıvısı içinde yüzmektedirler. Beyin-omurilik sıvısı, aralarındaki geçişi oluşturan foramen magnum içinden doğru sürekli bir döngü içindedir. Kafatasından omurilik kanalına sarkan beyincik tonsili beyin-omurilik sıvısının geçişinde aksamalara neden olabilir. Takip sürecini objektif hale getirmek üzere omuriliğe yönelik elektrofizyolojik incelemeler ve foramen magnum seviyesin beyin-omurilik sıvısının akım incelemesi yapılabilir."