Genişlemiş gözeneklere bu yöntemle son!

Dermatologların önerdiği birkaç yöntem sayesinde gözeneklerdeki genişlik sorununu çözebilir, böylece pürüzsüz cilde birkaç adımda ulaşabilirsiniz. Peki o yöntemler neler diyorsanız doğru yerdesiniz...
CİLDİN pH SEVİYESİNE UYGUN TEMİZLEYİCİ SEÇMEK
Temizleme ürünleri, doğru seçilmediğinde cildin pH dengesinde sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle dermatologlar seçiminizi yaparken cilt bakımı ürünlerininin cildinize uygun olmasını kontrol etmenizi öneriyor. Özellikle pH seviyesinin normalde 4,7 ile 5,75 arasında olması oldukça önemli. Yanlış temizleyici seçimi, daha az esnek ve daha hassas ciltler için tetikleyici olabilir. Üstelik yanlış temizleyici seçimi, geniş gözeneklerin yanı sıra dermatit ve rosacea gibi farklı cilt hastalıklarına da yol açabilir.