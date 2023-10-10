Genişlemiş gözeneklere bu yöntemle son!

YANINIZDA GÜN BOYU YAĞ KURUTMA KAĞITLARI TAŞIYIN

Yağlı ciltte bulunan gözenekler, kuru cilde göre genişlemeye daha yatkındır. Bu nedenle yanınızda sürekli olarak yağ kurutma kağıtları taşıyarak bu sorunu çözebilirsiniz. Gün içerisinde yağlanan cildinizdeki yağı bu sayede ortadan kaldırarak gözeneklerinizin genişleme ihtimalini de düşürebilirsiniz. Üstelik karma ciltlerin kullanımına uygun olarak da üretilen bu kağıtlar, birçok cilt tipi için ideal olarak sunulur.

FAZLA SIVI KOZMETİK ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Fondöten dahil olmak üzere sıvı kozmetik ürünler, yağlı ve karma ciltlerde daha fazla gözenek tıkanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle seçiminizi yaparken cilt tipinizi göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Bu tip kozmetik ürünlerin cildinizde gözenek genişlemesine neden olmasını için öncelikle bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Ayrıca makyajdan önce makyaj bazı uygulayarak direk cildinize uyguladığınız kozmetiklerin gözeneklere dolmasını engelleyebilirsiniz.

SÜT ÜRÜNLERİNE DİKKAT EDİN

Günde 200 ml süt tüketmek, hem cildiniz hem de sağlığınız açısından faydalı olabilir. Fakat dermatologlara göre inek sütlerinin içerdiği büyüme hormonları, gözeneklerin genişlemesine yol açabilir. Bu nedenle hangi tür süt ürünün sizin cildiniz için daha iyi olduğu konusunda cilt doktorunuzdan bir tavsiye alabilirsiniz.