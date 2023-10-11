Skolyoz nedir, belirtileri nelerdir? Skolyoz nasıl tedavi edilir?

Skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı omurganın sırt ile bel bölgesinin normalin aksine yana doğru eğrilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Skolyozda omurlar genel olarak sağa ve sola doğru eğrilir.

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Skolyoz diğer bir adı ile omurga eğriliği genellikle ergenlik dönemi öncesinde görülebilir. Bebeklik döneminde bazı belirtiler görülür. Skolyoz hastalığı omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğrilmesi ile oluşur.

Sağlıklı bir omurgada genel olarak arkadan bakıldığı takdirde omurlar düz bir şekilde görünür. Skolyoz hastalığında ise omur kısımları sağa ve sola doğru eğrilir. O nedenle skolyoz hastalığında omurgadaki eğrilik de C harfine benzer. Bazı durumlarda ise omurgadaki eğrilik S harfine de benzeyebilir. Son yıllarda skolyoz hastalığı da çok fazla görülmeye başlanmıştır.