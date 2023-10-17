Reflü, yemek borusu kanseri riskini artırabilir

Reflünün kronik olarak mide asidinin yemek borusuna geri kaçtığı bir durum olduğu için yemek borusu (özofagus) kanseri riskini artırabileceğine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Amil Hüseynov, "Reflü, yemek borusu iç zarının zarar görmesine yol açabilir. Bu durum, Barrett özofagusu olarak adlandırılır ve yemek borusunun iç zarının değiştiği, kansere dönüşebileceği bir durumdur" ifadelerini kullandı. FARKLI TEDAVİLER ÖNERİLİYOR

Mide içeriğinin patolojik şekilde mideden yemek borusuna doğru geri kaçışına reflü denildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Amil Hüseynov, "Reflü, mide asidinin ağız ve mideyi birbirine bağlayan yemek borusuna geri akmasıdır. Mide ekşimesi, göğüs ağrısı, kronik öksürük, bozulan uyku, kötüleşen astım atakları belirtileriyle ortaya çıkmaktadır" diye konuştu. Reflüde yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavilerinin gündeme geldiğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Hüseynov, semptomlarda bir rahatlama görülmezse daha farklı ilaç tedavileri önerildiğine dikkat çekti.