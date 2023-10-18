Kaşkaloğlu Göz Hastanesi 23’üncü yaşını kutluyor

2000 yılından bu yana binlerce insana ışık olan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, sektördeki 23'üncü yaşını kutluyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bugüne kadar Türkiye ve yurtdışından gelen binlerce kişiye uyguladıkları tedavilerin başarısında tecrübenin verdiği bakış açısı ve sahip çıktıkları etik değerlerin büyük rolü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, şunları söyledi: "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için

her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Sektörde 23 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemli. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık."

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların deneyimi de belirleyicidir. Hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli eğitimleri sürekli alıyorlar, uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor" dedi.