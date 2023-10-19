Kuzeyin Yıldızı hasta kabulüne başladı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, 2 bin 60 yatak kapasitesiyle Ege Bölgesi'nin en büyük, ülkenin dördüncü büyük hastanesi olma özelliğine sahip. Hasta kabulüne başlaması ile birlikte sadece İzmir değil tüm bölge halkının sağlığına nefes aldıracak bir oluşum. Bayraklı Şehir Hastanenin temeli 12 Mart 2014'te atılmıştı. Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi'nde yer alan hastane 622 bin 530 metrekare alan üzerine kurulu ve toplam 573 bin 546 metrekare inşaat alanına sahip. Hastanenin Avrupa'nın ileri teknolojilerle donanımlı 53 ameliyathanesi, 302 poliklinik odası, 374 yataklı yoğun bakım ünitesi, 48 yataklı mahkûm servisiyle birlikte toplam 2 bin 60 yatağa sahip. Bayraklı Şehir Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon, jinekoloji, kalp ve damar cerrahisi, onkoloji, pediatri ve genel dal birimleri hizmet vermekte. Günde 12 bin hastaya hizmet verme kapasitesine sahip. Yaklaşık bin 500 sağlık personeli istihdam edilecek. 5 bin araçlık otoparka sahip ve ayrıca ambulans helikopterlerin iniş yapabileceği pisti de var.

YÖNETİCİLER ÇOK ÖNEMLİ

Bir noktaya değinmeden edemeyeceğim.

Bir kurum veya şirket kurabilirsiniz, hele bu oluşum bir sağlık kuruluşu ise bu kuruluşun başına getireceğiniz yöneticiler en az o kurumun değeri kadar çok önemli. Yaptığınız onca yatırımı ve dünyanın sayılı teknolojilerle donattığınız böylesi bir devasa kuruluşu öyle birine teslim etmelisiniz ki, hem kurumu hem de kadrosunu başarıdan başarıya götürsün.

İşte Bayraklı Şehir Hastanesi'nin de başına böylesi bir yönetici atandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olan Prof. Dr. Orhan Gökalp, yeni kurulan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin Başhekimi olarak görevlendirildi. Orhan hocayı yakinen tanıyorum. Başta insani olarak güler yüzü ve babacanlığı ile herkesi kucaklayan bir yapıya sahip. Asla makam sevdalısı olmayan birisi. Tam bir takım çalışma ustası ve iyi bir kalp profesörü.

İZMİR'E HAYIRLI OLSUN

Bayraklı Şehir Hastanesi başta bölgemize olmak üzere ülkemize hayırlı olsun. Sağlık turizminde de bölgemize ciddi katkıları olacaktır.

Bayraklı Şehir Hastanesi'nin bir benzerini İzmir'in yarımadasına da yapılması dileği ve umudu ile... Geçtiğimiz akşam bir vesile ile Urla Devlet Hastanesi'ne gecenin bir vaktinde gittim. Urla Devlet Hastanesi gece nöbetçi hekimleri büyük bir özveri ile çalışıyorlar. O yoğunluk ve halkımızın sabırsız davranışları ile gece nöbetinde çalışan hekim ve sağlık personeli amansız bir şekilde çalışıyor.

Hastamızı beklerken yanımdaki arkadaşımla dertleşiyoruz. Allah muhafaza bir deprem veya bir afet durumunda bu hastane insanlarla nasıl başa çıkar. Mümkün değil. Urla Devlet Hastanesi'nin bir önceki Başhekimi Adıgüzel Demirel`in hastaneyi büyütme ve ek bina projesi vardı. Şimdiki Başhekimimizle bir görüşme ve bu proje hakkında bilgi alma şansım olmadı, umarım en kısa zamanda Urla Devlet Hastanesini büyütme olanağı olur. Bayraklı Şehir Hastanesi gibi olmasa da bir nebze bölgenin sağlık ihtiyacını karşılar.

AYIN MANŞETİ YENİ ASIR'DAN

İzmir`in sokaklarında yaklaşık 450 bin başıboş köpek yaşıyor. Şunun altını baştan çizeyim. Benim de bir köpeğim var ve inanın evimizin en önemli varlıklarından biri. Ailemizin bir parçası. Fakat insanlarımız özellikle çocuklarını mutlu etmek için aldıkları kedi ve köpekleri bir müddet sonra sokağa terk ediyor. Bu son derece insanlık dışı bir davranış. Bu terk edilen başıboş bırakılan sokak hayvanları bir müddet sonra sokaklarda maalesef pimi çekilmiş birer el bombası gibi dolaşıyor. Hele bir kaçı bir araya gelince saldırganlıkları daha da had safhada oluyor. Bu sokak köpeklerinin dehşeti maalesef özelikle de son günlerde daha da arttı. Bu konuda ilçe belediyelerin çok ciddi tedbirler alması gerekiyor. Hayvan barınakları bu konuda çok yetersiz. Sokak hayvanlarını dışarıda beslemek bir çözüm değil. Bu konuda yerel yöneticilere büyük sorumluluk düşüyor.