Medical Point’ten organ nakil merkezi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, Türkiye Yeni Yüzyılı'na güçlenerek giriyor. Kadrosu ve fiziki yapısı geliştirilen 'Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Medical Point Hastanesi'nin Ata Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonuna destek vermek üzere güçlenerek büyüdüklerini söyledi.

BİR HAYAL GERÇEK OLDU

Hastanenin merhum yönetim kurulu başkanı Dr. Zafer Beken'in de organ nakli ile hayata tutunduğunu hatırlatan Kubba, "Karaciğer nakliyle hayata tutunan Zafer Beken, naklin ardından geçen 18 senede gerek hekim gerek yönetici ve gerekse de organ nakli koordinatörü olarak birçok insanın hayatına dokundu. İşte bu yüzden hastanemizde kurduğumuz Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi'nin anlamı bizler için çok büyük. Zafer Beken'in bugün bizi hissedeceğine, hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutlu olacağına inanıyoruz" dedi.

36 DENEYİMLİ TRANSFER

Organ Nakli Merkezi'nde tıbbi direktör olarak görevlendirilen Prof. Dr. Şükrü Emre'nin, ABD'de gerçekleştirdiği bir karaciğer ile üç hastayı hayata bağladığı operasyonla tanındığını hatırlatan CEO Veysi Kubba, Prof. Dr. Emre ile birlikte çeşitli branşlarda 36 deneyimli hekimin hastanelerinde göreve başladığını söyledi. Prof. Dr. Şükrü Emre ise konuşmasında, iddialı bir ekiple, dünyanın en iyi nakil merkezlerinden biri olma hedefiyle çalışmaya başladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Şükrü Emre, "Burada kendi dallarında çok iyi tanınan, gerek hasta bakımı gerek akademik anlamda başarılı olmuş, karaciğer ve böbrek nakli cerrahları, gastroenterologlar ve nefrologlardan oluşan bir ekibimiz mevcut. Bu grubun amacı gerek böbrek gerek karaciğer nakli bekleyen ve bunun yanında karaciğer safra yolları ve pankreas cerrahisi ihtiyacı duyan hastalara başka hiçbir yerde alamayacakları kalitede bir hizmet sunmaktır. Biz bu konuda çok iddialıyız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEME HİZMET ETMENİN HEYECANINI YAŞIYORUM"

Hasta bakımında kaliteyi belirleyen birçok element olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şükrü Emre, "Ben Amerika'da birçok program kurmuş, denetlemiş ve 100'den fazla nakil cerrahı yetiştirmiş biri olarak kalitenin nasıl sağladığını çok iyi biliyorum. 17 yıldır Amerika'da ülkenin en iyi doktorlar listesine seçilmiş olup şimdi ülkemde hizmet etmenin ve aynı başarıları elde etmenin heyecanı içindeyim. Bu amacımıza ulaşırken Amerika ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde altın standart olarak kabul edilen veriye dayalı, hasta ve hasta sahipleri odaklı ve memnuniyetlerine dayalı bir sistem kurmak istiyoruz" dedi.