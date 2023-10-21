Duyunca şok olacaksınız! Milyonlarcası yüzümüzde yaşıyor

Diğer taraftan, cildimizde herhangi bir anda milyonlarca akar olduğu düşüncesi endişe yaratsa da, araştırmacıların bildirdiğine göre endişelenecek bir şey yok.Demodex'ler insanlar için tamamen zararsız ve ortalama 20 günlük ömürleri ile çok uzun bir süre kalmıyorlar.

Ancak, bu akarlar karşı cinsleriyle gözeneklerimizin girişinde çiftleşiyorlar ve her seferinde 24'e kadar yumurta bırakıyorlar.