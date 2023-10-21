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Haberler Sağlık Görme bozukluğu tedavi edilmeli

Görme bozukluğu tedavi edilmeli

HABER MERKEZİ
Görme bozukluğu tedavi edilmeli
Uzmanlar görme bozukluğu yaşayan çocukların 12 yaşına kadar tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arif Ülkü Yener, "Dikkatli anne ve baba bunu fark edebilir. Mesela, çocuk televizyona yakın oturur, gözünü kısarak bakar. Bu tür şeyler gözde bir kırma kusuru olduğunu gösterir. En önemli şey de hipermetroptur. Tedavisi 12 yaşından sonra yoktur. Toplum sağlığı ve mesleki başarı açısından erken müdahale önemlidir" dedi. Gözlük kullanımının tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Yener, "Kontak lenste zaman zaman gördüğümüz mikrobik durumlar vardır. O nedenle kontak lensi çok önermiyoruz ama kişilerin bilincinin geliştiği belli bir yaş aralığında kullanılabilir. Bu genelde 12 ve 13 yaşından sonra ya da 40'lı, 50'li yaşlardan önceki yaş dilimindedir" dedi.
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