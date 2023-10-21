Meme kanserinde vakalar arttı

Meme kanserinde tanı ve tedavi yöntemlerini anlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Baha Zengel, meme kanseri vakalarında artış olsa da yaşam süresinin uzadığını belirterek "Erken tanı ve gelişen tedavi yöntemleri ile meme kanserine yakalanan kadınlarda uzun bir yaşam beklentimiz var" dedi. İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Zengel, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na özel bilgilendirmede bulundu.

8 KADINDAN BİRİ YAKALANIYOR

Prof. Dr. Baha Zengel, "Kadınların kendi kendine meme muayenesi, meme tarama programları ve 40 yaşından sonra çekilecek mamografi ile erken tanı konulabilir. Meme kanseri vakalarında artış var ancak erken tanı ve gelişen tedavi yöntemleri ile çok başarılı sonuçlar alınmakta. Bugünkü istatistiklere göre sekiz kadından biri, hayatının herhangi bir döneminde meme kanserine yakalanmaktadır" diye konuştu.