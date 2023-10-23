Kudret narı mide rahatsızlıklarına şifa olur

Kudret narı, ülkemizde Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nde yetiştirilir. Çekirdekleri çıkarılarak taze ve olgun hali ezilip bal ile karıştırılarak tüketilebilir. Zeytinyağı içerisine koyulan kudret narı ağzı kapatılarak cam bir kavanozda güneş görmeyecek biçimde 6 ay bekletilir. Bekletilen kudret narı, özellikle sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı bal ile birlikte tüketilir. Aynı zamanda harici olarak da yara, kesik ve yanıklara da sürülebilen karışım, tedavi süresini kısaltır. Kanser hücresi oluşumunu önler ve gastrit, ülser gibi mide problemlerinin oluşmasını engeller.