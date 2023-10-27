Kalp ameliyatlarında devrim

Halk arasında kapalı kalp ameliyatı tıbbi anlamda minimal invaziv olarak bilinen kalp ameliyatlarında son birkaç yıl içinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, diz altından açılan 2 cm'lik bir kesi ile bacaktan bypass için kullanılacak damarların alınabildiğini ve bu yöntemin hastalara büyük rahatlık sağladığını söyledi.

HASTAYA KONFOR SAĞLIYOR

Kalp ameliyatlarında by-pass için kullanılan yedek damarların göğüsten, koldan ve bacaktan alındığını söyleyen Doç. Dr. Necmettin Yakut, " Koldan ve bacaktan açık yöntem ile damar alındığında bacak ya da kol boydan boya açılacağı için özellikle bacakta ve kilolu hastalarda ciddi iyileşme problemleri yaşanmaktadır. Ayrıca bacakta ağrı, şişme, hareket kısıklığı gibi hastanın hayat kalitesinde gerilemeye neden olmaktadır. Kapalı yöntem ile sadece diz altından açılan 2 cm'lik bir kesi ile bacaktan by-pass için kullanılacak damar alınabilmektedir. Bu hasta için büyük bir konfor sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. Bu tür ameliyatlar için iki bileşenin yan yana gelmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Yakut, "İki bileşenden ilki ekipman ve bu ekipmanı kullanabilen yetişmiş eleman, diğeri ise yetişmiş elemanlar ile birlikte deneyimli bir ekip halinde çalışabilen yetenekli hekimler" ifadelerini kullandı.

GÖĞÜS KAFESİ AÇILMIYOR

Standart kalp ameliyatlarının göğüs kafesinin boydan boya açılması ile yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Necmettin Yakut, " Bu yöntem halen dünyanın en iyi yöntemidir. Fakat uzun süreli sırt üstü yatma, ağrı, geç iyileşme, işe geç dönme, iki ay araç kullanamama gibi dezavantajları var. Oysa kapalı kalp ameliyatı sol meme altından küçük bir kesi ile ortalama 4-6 cm açılarak kaburga kemiğinden girilerek yapılır. Avantajları ise hızlı iyileşme, sırt üstü yatmaya gerek kalmaması, yoğun bakım da kısa süre kalma, işe hızlı dönüş, ortalama 1 hafta sonra araç kullanabilmedir" diye konuştu.

DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Doç. Dr. Necmettin Yakut, hastanede 3 yıldan beri kapalı kalp ameliyatları yapıldığını belirtti. Bu süre zarfında bacaktan alınan damarların kapalı yöntem ile alınma oranının yüzde 95'lere çıktığını söyleyen Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Yeni dönemde açık yöntem ile damar alma işlemini bıraktık. Tüm damar alma işlemleri kapalı yöntem ile yapmaktayız. Bunu dışında kapalı kalp ameliyatlarında ciddi bir eğitim merkezi haline geldik. Kendi ekibimize eğitim verdiğimiz gibi ülkenin çeşitli şehirlerinden kamu ve özel hastanelerden meslektaşlarımız kapalı yöntem kalp ameliyatı için eğitim almaya gelmektedir. Bir süre sonra bu eğitimleri sertifikalı hale getirmek istiyoruz. Yine yurt dışından çeşitli merkezlerden bizimle temas halinde olup kapalı kalp ameliyatlarının başlaması için destek isteyen merkezler bulunmaktadır" şeklinde konuştu.