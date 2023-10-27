Kişiye özel sporcu sağlığı merkezi hizmete başladı

İzmir Bayraklı'da kurulan Alto Sporcu Sağlığı Merkezi "Sağlığın olduğu yerde spor, sporun olduğu yerde sağlık olmalıdır" düşüncesiyle yola çıkarak hizmet vermeye başladı. Alto Sporcu Sağlığı Merkezi başta sporcu sakatlanmaları ve ortopedik rahatsızlıklar olmak üzere ortopedik rehabilitasyon ve sporcu rehabilitasyonu, manuel terapi, fizyoterapist eşliğinde reformer, ayak taban analizi ve pelvik taban fizyoterapisi gibi alanlarda kişiye özel egzersiz ve tedavi programlarıyla hizmet verecek. Merkezde ayrıca kişiye özel egzersiz ve pilates programları da uygulanabilecek.

KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM

Merkezin Fizyoterapisti Aylin Dağdelen " Merkezimize gelen tüm danışanlarımız,öncelikle sorunun ne olduğunun daha iyi anlaşılması için bir takım testlerden geçer. Daha sonra problemin kaynağının çözülmesine yönelik kişiye özel bir plan hazırlanır. Yapılan bu planlama sonrası kişiye evde uygulayabileceği egzersizler varsa nasıl yapacağına yönelik eğitimler verilir. Herkesin probleminin kaynağının farklı olabileceği düşüncesinden hareketle grup olarak pilates ve egzersiz programları yerine bire bir yapılacak programları tercih ediyoruz" dedi.

SPORCU SAĞLIĞI ÖNEMLİ

İster profesyonel ister amatör sporla ilgilenen herkesin tıbbi açıdan düzenli olarak izlenmesi gerektiğini söyleyen Fzt. Aylin Dağdelen " Tıbbi değerlendirmeleri elbette ki sporcuları düzenli olarak takip eden doktorlar yapacaktır. Ancak bunun yanında egzersiz ve rehabilitasyon da önemlidir. Amacımız sporcu sakatlıklarını en hızlı ve en yüksek performansla sahaya dönecek şekilde tedavi etmek, yenileme ihtimalini en aza düşürmektir" diye konuştu.

SAĞLIKLI YAŞAM

Sürdürülebilir sağlıklı yaşam için sporun ve beslenmenin önemli olduğunu kaydeden Fzt. Aylin Dağdelen "Alto Sporcu Sağlığı Merkezi olarak tamamen kişinin ihtiyacına yönelik, var olan problemi ortadan kaldırmak ve sporcunun mevcut durumuna uygun beslenme planıyla bu rehabilitasyon sürecini atlatıp eski yaşamına daha hızlı dönebilmesi için kişiye özel planlar hazırlıyoruz. Sakatlık sonrası başarınızın yalnızca kuvvet antrenmanlarıyla değil sabırla ve düzenli olarak yapılan rehabilitasyon uygulamalarıyla elde edilebileceğini unutmayınız" şeklinde konuştu.