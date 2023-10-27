Kulak çınlaması neden olur?

Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden KBB Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru çeşitli sebeplerden oluşan kulak çınlamasına bazen işitme kaybının eşlik edebildiğini belirterek uzun süren kulak çınlamalarında detaylı bir kulak muayenesinin yapılmasının önem arz ettiğini söyledi. Kişinin beyninde ve kulağında rahatsız edici seslerin algılanmasının kulak çınlaması olarak tanımlandığını söyleyen Doç. Dr. Salim Doğru, " Kulak çınlaması dış kulak yolundaki kirler ve kulak zarına değen kıl gibi yabancı maddeler, kulak zarı delinmeleri, kulak iltihaplarından kaynaklı görülmekle birlikte daha çok iç kulak kaynaklı sebeplerden kaynaklanıyor olabilir" dedi.

TAM KULAK MUAYENESİ

Kulak çınlamalarının genellikle hastalar tarafından çınlama, uğultu, vızıltı şeklinde tarif edildiğini söyleyen Doç. Dr. Salim Doğru, " Zaman zaman nabız atışı şeklinde, uğuldamalar şeklinde tarif edilebilir. Çınlamalar bazen hastayı oldukça rahatsız edici seviyelere ulaşabilir. Muayeneye gelen hastalarımıza öncelikle tam bir kulak muayenesi yapıyoruz. Dış kulak yolunda temizlenmesi gereken öğeler varsa (kulak kiri, kıl ve yabancı maddeler gibi) bunları temizliyoruz. Kulak zarının durumuna bakıyoruz. İşitme testi, genellikle kulak MR veya tomografisi gibi tetkikleri istiyoruz. Bunlarda önemli bir sıkıntı olup olmadığına bakıyoruz. Ayrıca hastaya kullandığı ilaçları, eşlik eden hastalıkları, gürültülü ortamda bulunma, stres faktörleri ve kafein içeren gıdaların kullanımı gibi durumları soruyoruz. Kulak çınlamalarında bazen kesin bir sebep bulunamıyor. Genellikle belli seviyede işitme kaybı eşlik edebiliyor" iadelerini kullandı.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kulak çınlamasının tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veren Do. Dr. Salim Doğru, " Halen yüzde yüz etkili bir ilacı olmasa da çınlama şikayeti olan hastanın tam bir kulak burun boğaz muayenesi ve tetkiklerinin yapılması, sonuçların hastayla paylaşılması, önemli bir hastalık bulunmadığının anlatılması oldukça rahatlatıcı olabiliyor. Bunun yanı sıra kişide çınlamayı artırabilecek faktörlerin (gürültü, stres, yanlış ilaç ve gıdalar gibi) azaltılması tavsiye ediliyor" şeklinde konuştu.