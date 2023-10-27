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Haberler Sağlık ‘Retina yırtığında erken tedavi şart’

Retina yırtığında erken tedavi şart’

HABER MERKEZİ
‘Retina yırtığında erken tedavi şart’

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Erkin Kır, yaşla birlikte arka vitreus dekolmanına bağlı olarak retina yırtığı oluşabildiğini, erken tanı yapılmadığında bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Kır, gözde ani ışık çakmaları ve uçuşan siyah noktaların retina yırtığının göstergeleri olduğunu anlatırken bu belirtileri yaşayanların mümkün olan en erken zamanda bir göz muayenesi olması gerektiğini de kaydetti. Prof. Dr. Erkin Kır, "Retina yırtığında 5 - 6 dakikalık lazerle müdahalenin ardından hasta günlük yaşantısına dönebiliyor. Retina dekolmanında başlangıçta hastanın görmesi iyi olabilir. Ancak genellikle günler içinde görme kaybıyla sonuçlanır. Bu nedenle vakit kaybetmeden cerrahi tedavi gerekir. Vitrektomi denilen ameliyat en sık uygulanan yöntemdir. Gecikmeden uygulandığında başarı oranları yüksektir" ifadelerini kulandı.

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