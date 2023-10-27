Sağlık turizminde dijitalleşme başarıları artırıyor

DigiHealth kurucu ortağı Cemaleddin Saraç sağlık turizminde dijitalleşmenin önemli olduğunu ve yurt dışındaki hastaya ulaşmanın en hızlı yollarından birinin dijital pazarlama ile sağlandığını belirterek bu anlamda dijital pazarlama için tıp terminolojisine hakim profesyonel ekiplerle çalışmanın başarıyı artırdığını söyledi.

ULAŞIM KOLAYLAŞIYOR

Türkiye'deki sağlık sistemini gelişmişliği, deneyimli doktor, özel tedavi uygulamaları ve konforlu tedavi süreçleri gibi faktörlerden dolayı bir çok hastanın tedavi için ülkemizi tercih ettiğini ifade eden Cemaleddin Saraç, "Bu anlamda yurt dışında yaşayan hastalara en hızlı ulaşım dijital pazarlama ile sağlanmaktadır. Web sitesi hazırlanmasından sosyal medya yönetimine, dijital alandaki birçok kanalla yurt dışındaki hastalara ulaşılabiliyor. Burada önemli olan ekibin tıp terminolojisine hakim olması. Sıradan dijital pazarlama kurumlarının aksine DigiHealth profesyonelleri, tıp terminolojisine hakim kişilerden oluşmaktadır. Böylece sağlık işletmeleri ile kuracağımız iş ortaklıklarından hekim ve sağlık yöneticileri ile ortak dili daha fazla konuşacağız. Ekibimizi tıp terminolojisi, tıp etiği ve deontolojisi konusunda kurum içi eğitimlerle geliştiriyoruz. Digi- Health olarak tıp terminolojisine hakimiz" dedi.

SAĞLIKTA ÖNEMLİ

DigiHealth Kurucu Ortağı Erdem Mindivanlı ise "Sağlık oldukça önemli ve hassas bir alan. Özellikle kurumlar ve sağlık profesyonelleri için algıyı yönetmek çok önemli. Yaptığımız dijital pazarlama çalışmalarında tıp etiği ve deontolojisine, meslek birlikleri ve Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatlarına göre çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızda şeffaflık önemli. Haftalık ve aylık yaptığımız toplantılarla çalıştığımız kurumlarla verilerimizi belirli zaman aralıklarında paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Geçtiğimiz Ağustos ayında faaliyetlerine başlayan DigiHealth, sağlık pazarlamasında devrim yaratacak yenilikçi çözümler üreterek sektöre farklı bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Cemaleddin Saraç ve Erdem Mindivanlı ortaklığında kurulan Digi- Health; başta hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, tıp hekimi ve diş hekimi muayenehaneleri, ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, termal turizmle ilgilenen sağlık merkezleri, geriatri ile ilgili merkezler, sağlık turizmi acenteleri, medikal satış merkezleri, ortez ve protez üretimi yapan merkezler, evde bakım kurumları ile çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyor.