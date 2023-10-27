Sonradan çocuk sahibi olma tekniği: “Yumurta dondurma”

Yumurta dondurma işlemi, toplumda son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Çeşitli faktörler sebebiyle yumurta dondurma işlemi uygulanan kişiler, sonradan çocuk sahibi olabiliyor. Yumurta dondurma işlemi hakkında merak edilenleri aktaran İEÜ Medical Point Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Funda Göde, "Ülkemizde 2014 itibari ile kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler ve üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açabilecek ameliyatlar öncesinde, düşük over rezervi olup henüz doğurmamış ve ailesinde erken menopoz olan hastalarda, yumurta dondurma işlemi yasal olarak uygulanabiliyor. Bu kişilerin, sağlık profesyonellerinden danışmanlık almasını öneriyoruz" diye konuştu.

VİTRİFİKASYON TEKNİĞİ GELİŞTİ

Günümüzde yardımcı üreme tekniklerinde en sık kullanılan yöntemlerden birinin "kriyoprezervasyon" denilen dondurma işlemi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Göde, "Bu işlemle spermler, yumurtalar ve embriyolar güvenle saklanabilmektedir. Yumurta dondurma işlemi daha az kullanılan bir yöntem. Yumurta hücresi, kadın vücudundaki su oranı en yüksek ve en büyük hücredir. Bu nedenle dondurma çözmede hasar riski yüksek. Günümüzde dondurma yönteminde vitrifikasyon tekniğinin geliştirilmesiyle beraber tüp bebekte taze yumurtalar kadar başarılı gebelik sonuçları alınır" dedi. Yumurta dondurma işleminin, toplumda son zamanlarda ilgi gören bir işlem olduğunu belirten Doç. Dr. Göde, "Günümüzde tüp bebek teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte vitrifikasyon yöntemi geliştirilmiştir. Vitrifikasyon, bir nevi camsılaştırma yöntemidir. Yumurtalar çok hızlı bir şekilde -196 derecede dondurulmaktadır. Çözme sonrası yüzde 90'lara varan canlılık oranı ile güvenli bir işlem olduğu gösterilmiştir ve klinisyenler tarafından tercih edilmektedir" ifadelerini kullandı.

38 YAŞINDAN ÖNCE YAPILMALI

Gebe kalmayı etkileyen en önemli iki faktörün, kadının yaşı ve yumurtalarının sayısı olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Funda Göde, yumurta dondurma işleminin neden uygulandığını şöyle anlattı: "Yaş ilerledikçe yumurta sayısı ve kalitesinde düşüş yaşanabilir. Düşük rezerv dışında, tedavi öncesindeki onkoloji hastaları, sperm bulunamayan durumlarda yumurtaların kullanılmasının ertelenmesi gereken hastalar, gebeliği ertelemek isteyen kişiler, yumurtalarını dondurmak isteyebiliyor. Kişiler, kariyer yapma isteği ve partner eksikliği gibi durumlarda gebeliklerini erteleyebiliyor. Bu sebeplerle yumurta dondurma yöntemi bu bireylere sonradan çocuk sahibi olma seçeneğini sunuyor. Yapılan çalışmalarda, kadınların özellikle 38 yaş ve öncesinde yumurta dondurması ile daha başarılı sonuçlar alındığı gösterilmiştir"