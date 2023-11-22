Göz tembelliğinde erken tanı konulmalı

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Üretmen, çocuklarda tek taraflı görme kaybının en sık nedeni olan göz tembelliğinde erken tanı ve tedavinin önem taşıdığını söyledi. Dr. Üretmen, göz tembelliği tedavisinde erken tanının tedavi başarısını yükselttiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Üretmen: "Doğum öyküsü olan, gelişme geriliği olan, ailesinde şaşılık, göz tembelliği olan çocuklarda risk daha da artmaktadır. Göz tembelliği doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde gelişebilir. Etkili tedavisi ancak 9-10 yaş civarına kadar mümkündür. Ne kadar erken tespit edilir ve tedaviye başlanırsa, tedaviye cevap o kadar iyi ve hızlı olmaktadır" ifadelerini kullandı.