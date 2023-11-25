Göbek yağlarınızdan kurtulmak kolay! Bunları deneyin...

2- LİMONLU ZENCEFİLLİ SU



Sabahları suya birkaç damla limon sıkmak gün içinde metobalizmanızı canlandırmaya yardımcı olur. Zencefil eklendiğinde ise sindirim sistemini rahatlatarak şişkinliği önler.

3- SİRKELİ SU



Sabahları bir bardak suya bir çorba kaşığı elma sirkesi eklemek tokluk hissi yaratabilir ve metabolizmayı hızlandırır.

4- SODA



Soda kilo vermek isteyen kişiler için sıklıkla tercih edilen favori içeceklerden biridir. Tokluk hissi verir ve vücuda mineral katkısı sağlar. Ayrıca sodayla hazırlayacağınız lezzetli bir karışım da kilo vermenize yardımcı olur. Tencerede 1 litre suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra cam sürahiye dökün. Suya bir dilim limon, bir parça zencefil, 1 tutam taze nane, 2 tane de çubuk tarçın ilave ederek demlenmesi için bekleyin.