Uykudan 20 dakika önce için! Farkı görün...

Rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliği bulunan Melisa çayı doğru yöntemler ile demlenmelidir. Bu sayede Melisa çayı da etkisini gösterir. Melisa çayını hazırlarken öncelikle su kaynatmak gerekir. Ardından melisa yaprakları bu kaynamış suyun içine bırakılır.
Yaklaşık 10 dakika kadar bu karışım bekletilir. Tekrar 10 dakika sonrasında ise çay süzülür. Hemen akabinde Melisa çayı fincana alınarak rahat bir şekilde içilir. Özellikle akşam uyumadan önce içilen bir bardak Melisa çayı hem rahat bir uyku hem de rahatlama sağlar. Özellikle uykusuzluk problemi çeken kişiler düzenli bir şekilde Melisa çayı içmeliler. Böylelikle Melisa çayı da içilmelidir.
MELİSA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
Nane familyasından gelen Melisanın çayı yapıldığında oldukça etkili bir rahatlatıcı olur. Aynı zamanda Limona benzeyen kokusu ile de oldukça lezzetlidir. Bunun yanı sıra Melisa çayının rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Melisa çayı ağızdaki uçuk ve oluşan yaraları da gidermeye yardımcı olur. Gaz giderici özelliği bulunan Melisa çayı aynı zamanda bağırsak hareketlerini de düzenler. Aynı zamanda Melisa çayının spazm çözücü, gaz giderici, stres azaltıcı pek çok özelliği bulunur. Melisa çayı saç derisinde oluşan egzama ile mantar hastalıklarını da iyileştirir.