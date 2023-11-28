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Haberler Sağlık Uykudan 20 dakika önce için! Farkı görün...

Uykudan 20 dakika önce için! Farkı görün...

Halk arasında oldukça popüler olan ve tercih edilen bitki çaylarından biri olan melisa çayı, sağlık açısından bir hayli yararlı. Hazmı kolaylaştıran, karın-mide ağrısına iyi geldiği söylenilen melisa çayını uyumadan önce içtiniz mi? Bu mucizevi çayı uyumadan 20 dakika önce için, bakın neler olacak...

HABER MERKEZİ

Rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliği bulunan Melisa çayı doğru yöntemler ile demlenmelidir. Bu sayede Melisa çayı da etkisini gösterir. Melisa çayını hazırlarken öncelikle su kaynatmak gerekir. Ardından melisa yaprakları bu kaynamış suyun içine bırakılır.

Yaklaşık 10 dakika kadar bu karışım bekletilir. Tekrar 10 dakika sonrasında ise çay süzülür. Hemen akabinde Melisa çayı fincana alınarak rahat bir şekilde içilir. Özellikle akşam uyumadan önce içilen bir bardak Melisa çayı hem rahat bir uyku hem de rahatlama sağlar. Özellikle uykusuzluk problemi çeken kişiler düzenli bir şekilde Melisa çayı içmeliler. Böylelikle Melisa çayı da içilmelidir.

MELİSA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Nane familyasından gelen Melisanın çayı yapıldığında oldukça etkili bir rahatlatıcı olur. Aynı zamanda Limona benzeyen kokusu ile de oldukça lezzetlidir. Bunun yanı sıra Melisa çayının rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Melisa çayı ağızdaki uçuk ve oluşan yaraları da gidermeye yardımcı olur. Gaz giderici özelliği bulunan Melisa çayı aynı zamanda bağırsak hareketlerini de düzenler. Aynı zamanda Melisa çayının spazm çözücü, gaz giderici, stres azaltıcı pek çok özelliği bulunur. Melisa çayı saç derisinde oluşan egzama ile mantar hastalıklarını da iyileştirir.

Uykudan 20 dakika önce için! Farkı görün...

NEYE İYİ GELİR?

Melisa çayı pek çok hastalığa çok iyi gelmektedir. Melisa çayı böcek ısırıklarına ve sinek ısırıklarına iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra yüksek tansiyonu düşürmek için de Melisa çayı içilebilir. Aynı zamanda Melisa çayı hafızayı güçlendirerek konsantrasyonu arttırır. Kilo vermeye de yardımcı olan Melisa çayı özellikle diyet zamanlarında tüketilebilir.

Bunun yanı sıra Melisa çayı sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller. Melisa çayı cildi de güneşin zararlı ışınlarından korur. Aynı zamanda ciltte nem dengesini sağlayan Melisa çayı gözenekleri de derinlemesine temizler. Özellikle regl dönemindeki kadınlar Melisa çayı içtiklerinde ağrıları da giderilmiş olur.

MELİSA ÇAYI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Melisa çayının sağlığa pek çok yararı vardır. Melisa çayının doğru ve zamanında tüketilmesi gerekir. Ama Melisa çayını içerken de dikkat edilmesi gereken bazı detaylar var. Öncelikle günde 2 bardaktan fazla Melisa çayı tüketilmemelidir.

Melisa çayı fazla miktarda tüketildiğinde ciltte kızarıklık da oluşturabilir. Bunun yanı sıra vücutta alerjik reaksiyonlar da görülür. Hamile ve ya emziren bayanlar Melisa çayını içerken mutlaka doktora danışmaları gerekir. Bunun yanı sıra 15 yaşından küçük çocukların Melisa çayı tüketilmesi de önerilmez.

Uykudan 20 dakika önce için! Farkı görün...

MELİSA ÇAYININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Melisa çayı oldukça berrak ve sarı renkli bir yapıdadır. Özellikle de bitki çayı içmeyi sevenler kişiler için Melisa çayı tam bir şifa deposu olarak bilinir. Ayrıca Melisa çayının vücutta sakinleştirici etkisi de vardır. Bunun yanı sıra Melisa çayı tüketildiğinde kaşıntı ve kızarıklıklar da kolayca giderilir. Ciltteki akne problemlerini de ortadan kaldıran Melisa çayı tansiyonu da dengeler. Ayrıca yumuşak içimi sayesinde Melisa çayı mide rahatsızlıklarına da iyi gelir. Halk arasında oğul otu olarak da bilinen bu Melisa çayı hafızayı güçlendirerek konsantrasyonu da arttırır.

MELİSA ÇAYI NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Sağlığa pek çok yararı bulunan Melisa çayı doğru demleme metotları ile hazırlanmalıdır. Aynı zamanda bu çay pek çok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Melisa çayının ise doğru şekilde hazırlanması çok önemlidir. Özellikle de Melisa çayı hazırlanırken suyun iyice kaynamış olması lazım. Su ve Melisa otu birlikte kaynatılır ise çok acı bir tat oluşur.

Bu nedenle kaynamış suyun içine taze Melisa otu bırakılarak hafif bir demleme yöntemi uygulanır. Bu şekilde hazırlanan Melisa çayı ise oldukça sağlıklı ve yumuşak içimlidir. Aynı zamanda Melisa çayı vücudu rahatlatarak rahat bir de uyku sağlar. O nedenle düzenli şekilde Melisa çayı tüketilmelidir.

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