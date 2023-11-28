Uykudan 20 dakika önce için! Farkı görün...

NEYE İYİ GELİR?

Melisa çayı pek çok hastalığa çok iyi gelmektedir. Melisa çayı böcek ısırıklarına ve sinek ısırıklarına iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra yüksek tansiyonu düşürmek için de Melisa çayı içilebilir. Aynı zamanda Melisa çayı hafızayı güçlendirerek konsantrasyonu arttırır. Kilo vermeye de yardımcı olan Melisa çayı özellikle diyet zamanlarında tüketilebilir.

Bunun yanı sıra Melisa çayı sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller. Melisa çayı cildi de güneşin zararlı ışınlarından korur. Aynı zamanda ciltte nem dengesini sağlayan Melisa çayı gözenekleri de derinlemesine temizler. Özellikle regl dönemindeki kadınlar Melisa çayı içtiklerinde ağrıları da giderilmiş olur.

MELİSA ÇAYI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Melisa çayının sağlığa pek çok yararı vardır. Melisa çayının doğru ve zamanında tüketilmesi gerekir. Ama Melisa çayını içerken de dikkat edilmesi gereken bazı detaylar var. Öncelikle günde 2 bardaktan fazla Melisa çayı tüketilmemelidir.

Melisa çayı fazla miktarda tüketildiğinde ciltte kızarıklık da oluşturabilir. Bunun yanı sıra vücutta alerjik reaksiyonlar da görülür. Hamile ve ya emziren bayanlar Melisa çayını içerken mutlaka doktora danışmaları gerekir. Bunun yanı sıra 15 yaşından küçük çocukların Melisa çayı tüketilmesi de önerilmez.