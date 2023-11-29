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Haberler Sağlık Baked by Aylin Butik Pastacılık Atölyesi Yelki’de Açıldı

Baked by Aylin Butik Pastacılık Atölyesi Yelki’de Açıldı

HABER MERKEZİ
Baked by Aylin Butik Pastacılık Atölyesi Yelki’de Açıldı

Aylin Değirmenci tarafından hayata geçirilen Baked by Aylin Butik Pastacılık Atölyesi, Güzelbahçe Yelki'de açıldı. Açılış törenine geniş bir davetli topluluğu katılırken davetliler tarafından tadılan ürünler tam not aldı. Glutensiz ürünler, kişiye özel pastalar, günlük special ürünler, browni gibi lezzetler vitrinde yer alırken işletmeci Aylin Değirmenci bir hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Açılışta konuşan Aylin Değirmenci, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polis memuru olarak çalışmaktayken emekliliğime 10 yıl kala rahmetli babamın aşıladığı mutfak sevdasının peşinden giderek profesyonel pastacılık eğitimleri almaya başladım. 2023 Temmuz ayında emekli olduktan sonra bugün İzmir Güzelbahçe Yelki'de Baked by Aylin Butik Pastacılık atölyesini açtım. Atölyemizde sipariş üzerine kişiye özel pastalar çalışmakla birlikte günlük special ürünlerin yanında, glutensiz ürünler ile Raw ürünler vitrinimizde yer almaktadır" dedi.

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