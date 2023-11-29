Kalp pilleri yaşam konforunu artırıyor

Kalp pillerinin kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacı ile vücuda yerleştirilen elektronik aletler olduğunu belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, "Kalp pillerini temel olarak 3 farklı grupta toplayabiliriz. 1. Geçici kalp pilleri: Kalp ritmindeki geçici yavaşlamaların veya elektriksel sistem sorunlarının tedavisinde kullanılan cihazlardır. Kalp ritmindeki bozukluk düzelince çıkartılabilirler. 2. Kalıcı kalp pilleri: Kalp ritmindeki kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan bir veya 2 elektrodlu alabilen cihazlardır ve vücutta sürekli olarak kalırlar. 3. İmplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler (ICD): Kalp hastalarında hayatı tehdit edici bir ritim problemi çıktığında şok verip normal ritmi sağlayan bir sistem. ICD belleği, ritminizle ilgili önemli gelişmeleri hafızasında tutar ve doktorunuz, takipleriniz sırasında bu bilgilere ulaşabilir" dedi.

İŞLEM SONRASI BUNLARA DİKKAT!

YARANIN bulunduğu tarafta ki omuzun 1 ay süre ile fazla hareket etmemesi gereklidir. Bir süre (20-30 gün) yüzüstü yatılmamalıdır.

KALICI kalp pili takılan her hastaya pil firması tarafından hastanın kimlik bilgileri ve kalıcı kalp pili bilgilerinin yazılı olduğu özel bir kart verilir.

GÜÇLÜ elektromanyetik alanlar kalp pilinin çalışma şeklini etkileyebilir.

EV eşyaları ve tamirinde kullanılan çok yaygın ev içi uygulamalar kalp pilinin işleyişine önemli bir risk teşkil etmez.

HASTALAR, kalp pilinin fonksiyonlarıyla geçici olarak etkileşebileceklerinden metal dedektörlerinden geçmemelidirler.

kalp pilinin bulunduğu yerin zıt tarafındaki kulağa tutularak kullanılması tavsiye edilir

KALP pili takılmış hastaların elektrikli testere ve kaynak makinesi kullanmaması gerekir.