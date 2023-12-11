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Haberler Sağlık Her yıl 400 bin yeni kanser tanısı konulabilir

Her yıl 400 bin yeni kanser tanısı konulabilir

HABER MERKEZİ
Her yıl 400 bin yeni kanser tanısı konulabilir

KANSER konusunu ele alan uzmanlar, son verilere göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 234 bin yeni kanser tanısı konduğuna dikkat çekerek, bunun 2040 yılında her yıl 400 bin yeni kanser tanısına yükselebileceği tahmininde bulundu.

Her gün çıkan "kanser tedavisi bulundu" haberlerine eleştirilerde bulunan Özyiğit, "Henüz böyle bir kanser tedavisi yoktur. Bununla beraber birçok kanser türünde tedavi zaten mümkündür. Dahası birçok kanseri önlemek de mümkündür. Kanser ölümleri ülkelerin ekonomik ve bilimsel gelişmişlik düzeyi ile çok yakından ilişkilidir. Bu açıdan bakıldığında kanser ölümlerinin yüzde 70'i düşük ve orta gelir seviyeli ülkelerde gözlenmektedir. Kanser tedavisi pahalıdır, üst düzey teknoloji gerektirir. 2040 yılında ise ülkemizde her yıl 400 bin yeni kanser tanısının konması ve kansere bağlı ölümlerin de yüzde 85 oranında artış göstererek 233 bine yükseleceği tahmin edilmektedir" dedi.

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