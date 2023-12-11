Sağlıklı bir cilt için Hindistan cevizi yağı

HİNDİSTAN cevizi yağının pek çok faydası vardır. Saç bakımından cilt bakımına kadar her alanda iyi gelen bir özelliği bulunuyor. Hindistan cevizi yağı, masaj yapımında kullanıldığında kan basıncının dengesini sağlamakla beraber vücutta bulunan kas ve eklem ağrısı gibi problemlerin de çözümüne yardımcı olur. Hindistan cevizi yağı; vücutta sedef, mantar, egzama gibi hastalıkların oluşmasını engeller. Cilt üzerinde koruyucu kalkan olarak bakteri ve mikrop üremesine izin vermez. Karaciğeri de güçlendiren bir yapıya sahip.