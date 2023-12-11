  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Sağlıklı bir cilt için Hindistan cevizi yağı

Sağlıklı bir cilt için Hindistan cevizi yağı

HABER MERKEZİ
Sağlıklı bir cilt için Hindistan cevizi yağı
HİNDİSTAN cevizi yağının pek çok faydası vardır. Saç bakımından cilt bakımına kadar her alanda iyi gelen bir özelliği bulunuyor. Hindistan cevizi yağı, masaj yapımında kullanıldığında kan basıncının dengesini sağlamakla beraber vücutta bulunan kas ve eklem ağrısı gibi problemlerin de çözümüne yardımcı olur. Hindistan cevizi yağı; vücutta sedef, mantar, egzama gibi hastalıkların oluşmasını engeller. Cilt üzerinde koruyucu kalkan olarak bakteri ve mikrop üremesine izin vermez. Karaciğeri de güçlendiren bir yapıya sahip.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA