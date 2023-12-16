Uyumadan önce tüketin! Sonucu görün...

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİDİR

Kabak çekirdeği, içerdiği E vitamini ve çinko nedeniyle bağışıklık sistemimiz için iyidir.

E Vitamini bağışıklık tepkilerini artırır ve çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin vücudumuzdaki sağlıklı hücrelere zarar vermesini engeller.

Çinko vücudumuzu iltihaplanma, alerji ve istilacı patojenlerden korur, böylece enfeksiyonları önler ve genel bağışıklığı artırır. Kabak çekirdeği antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özellikler gösterir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

Kabak çekirdeğinde bulunan amino asit triptofan uykuya iyi gelir. Serotonin ve melatoninin öncüsüdür. Hem serotonin hem de melatonin uykuyu tetiklemeye yardımcı olur.